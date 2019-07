La Lega Navale di Pisa promuove “MareinFesta 2019”

PISA – La Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana anche quest’anno, come già nel 2018, promuove la manifestazione denominata “MareinFesta 2019”.

La manifestazione, rivolta a un pubblico non ristretto ai soli diportisti, si svolgerà sabato 6 e domenica 7 luglio.

Quest’anno la manifestazione, ottenuto il Patrocinio morale del Comune di Pisa, si svolgerà in un tratto della passeggiata a mare antistante Piazza Baleari in orario serale dalle 19,00 alle 23,00 con attività velica nelle acque antistanti già a partire dalla mattina.

Il tema del “vivere il mare “ è il filo conduttore dello spazio espositivo organizzato in più stand allestiti dalla LNI e dagli Enti partecipanti : Arma dei Carabinieri, Associazione Marinai d’Italia, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Corpo dei Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Istituzione Cavalieri di Santo Stefano, Lions Club Host Pisa, Parco Marino delle Secche della Meloria.

Completeranno lo spazio espositivo una vasca dedicata alle evoluzioni di modellini telecomandati di scafi a vela e a motore e un simulatore di vela per far provare al pubblico più giovane l’emozione della conduzione di un’imbarcazione a vela.

Parallelamente alla manifestazione a terra, nelle acque antistanti Marina di Pisa, si svolgerà, fin dal mattino di venerdì 5, un’intensa attività velica consistente nelle regate del Campionato Italiano SB20 e nella veleggiata “Trofeo Cavalieri di Santo Stefano” del Campionato L.N.I. Pisa.

Alle ore 19 di sabato 6, l’Alzabandiera, sottolineata dal fischio del nostromo dei Marinai d’Italia, segnerà l’apertura della manifestazione. All’interno degli stand saranno presentati filmati sulle attività in mare degli Enti presenti e, nell’area incontri, sarà allestita una mostra di foto di archivio di Marina di Pisa, gentilmente concesse per l’occasione dal Porto di Pisa. Alle ore 21,15, la manifestazione sarà allietata dal concerto della banda “Filarmonica di Cascina”.

Domenica 7, oltre alle attività previste negli stand, avranno luogo le premiazioni del Campionato Italiano SB20 e alle ore 23,00 ci sarà la chiusura della manifestazione con l’Ammainabandiera anche questa sottolineata dal fischio del nostromo dei Marinai d’Italia.