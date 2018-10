La Lega risponde al Pd: “Non abbiamo bisogno di consigli di un partito al collasso”

PISA – Il Capogruppo della Lega di Pisa Alessandro Bargagna risponde al Capogruppo del Partito Democratico Giuliano Pizzanelli che nei giorni scorsi aveva polemizzato circa qualche scricchiolio nella maggioranza dopo le polemiche sul caso Moschea tra la Lega e l’Assessore Massimo Dringoli.

“Siamo il primo partito politico vincente alle elezioni amministrative pisane che non ha bisogno dei consigli di un partito ormai al collasso dopo anni di governo inefficiente sul territorio – afferma Alessandro Bargagna Capogruppo della Lega a Pisa – Giunta e Consiglieri comunali leghisti lavorano in modo unito e solido per difendere l’identità e la libertà dei cittadini, battendosi su tematiche fondamentali come lavoro, famiglia, sicurezza ed immigrazione, evitando personalismi e consociativismi, rafforzando così i valori fondamentali della nostra società“.