La “Madonna di Sotto gli Organi” fa tappa alla RSA Umberto Viale di Pisa

PISA – Nel 900° anniversario della Dedicazione della Primaziale di Santa Maria Assunta in cielo, il dipinto originale della “Madonna di Sotto gli Organi”, che non usciva in pellegrinaggio dalla cattedrale di Pisa dal lontano 1949, compie un nuovo pellegrinaggio nelle varie chiese del territorio, iniziato nell’ottobre 2017.

La venerata immagine della “Madonna di Sotto gli Organi”, risalente al sec. XIII e protettrice di Pisa, giungerà martedì 22 maggio alle ore 15.30 alla RSA U. Viale, in via Garibaldi 198 Pisa, la Residenza per anziani gestita dalla Cooperativa Paim: un luogo simbolico che, seppur non è una chiesa, ha al suo interno una cappella, a cui gli anziani ospiti della struttura sono molto legati. L’immagine Sacra rientrerà alle 17.30 circa alla Chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa.

Un momento di preghiera e di raccoglimento aperto a tutta la cittadinanza, seguito da canti e musica a tema, che vanno a concludere la giornata prima di un rinfresco finale.