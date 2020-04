La mostra di pittura ed incisione di Anders Zorn

PISA – Presso la “Rainbow Virtual Art Gallery”. Galleria d’Arte virtuale no profit, a scopo culturale diretta da Bruno Pollacci, direttore dell’Accademia d’Arte di Pisa, si apre la mostra di pittura e grafica di Anders Zorn, intitolata “L’Eleganza del Talento”.

La mostra sarà visitabile fino al 30 Giugno, gratuitamente, 24 ore su 24 e con un semplice click da smartphone, tablet o PC all’indirizzo: https://rainbowvirtualartgallery.webs.com> . Una volta entrati nel sito della Galleria, per visionare le opere cliccare su “PHOTO GALLERY”, in alto, nel menu (nei cellulari il menu è rappresentato da tre righe, in alto a destra).

Nell’area “Video Mostre” sono visionabili tutti i video delle mostre precedenti e nell’area “Locandine Mostre” sono visionabili e scaricabili le tutte le locandine delle mostre.



“Anders Zorn…fu un pittore svedese, nato il 18 febbraio 1860 a Mora, città sulle rive del lago Sijian. Si formò all’Accademia di Belle Arti di Stoccolma, ma intraprese vari viaggi di studio e soggiornò in Spagna, in Inghilterra ed in Francia, dove approfondì le tecniche dell’acquerello e dell’olio. I suoi soggetti spaziarono dal ritratto al paesaggio ed a scene di genere, con ambientazioni eleganti ed al contempo naturali, rivelatrici di un candore espressivo capace di raccontare scene di vita nella loro spontaneità del momento...”