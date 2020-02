La musica di Maurizio Baglini e Silvia Chiesa in ospedale a Cisanello

PISA – Per circa un’ora hanno suonato dolcemente o imperiosamente, in base alla partitura, brani tratti da Beethoven, Brahms e Rachmaninoff, regalando a tutti, visitatori e personale sanitario del monoblocco dell’ospedale di Cisanello, una bellissima atmosfera come solo la grande musica suonata da musicisti professionisti sa fare.

E infatti lo scopo del concerto di Maurizio Baglini, pianista, e della violoncellista Silvia Chiesa, due nomi della musica classica che vantano una grande carriera come solisti e dal 2006 formano un duo con oltre 250 concerti all’attivo, era proprio “donare musica”, nello spirito del progetto ormai avviato in ospedale da alcuni anni in collaborazione con la sezione pisana dei “Donatori di musica”, che prevede concerti a beneficio dei pazienti e degli operatori sanitari proprio per alleggerire il peso, a volte notevole, delle cure. L’esperienza emotiva e umana dell’ascolto della musica dal vivo è infatti un diritto di tutti. Proprio quest’idea anima il progetto dell’associazione, una rete di musicisti, medici e volontari, nata nel 2009 per realizzare stagioni di concerti negli ospedali e che a Pisa è riuscita a raccogliere fondi, durante il primo concerto del maestro Baglini al teatro Verdi nel maggio del 2016, per acquistare il pianoforte in dotazione nella sala appositamente allestita al piano terra del Centro Senologico (Edificio 6) al Santa Chiara.

In questi anni sono stati numerosi i concerti tenutisi in quella sala mentre a Cisanello si tratta della seconda esperienza. Stavolta il pianoforte è stato trasportato e posizionato nei pressi della sala d’attesa dell’Endocrinologia, uno snodo sempre molto trafficato dai flussi dei visitatori, proprio per catturare con la musica classica quante più persone possibili. E così è stato, un grande successo che sia i musicisti che la Direzione aziendale si sono ripromessi di replicare quanto prima.

Programma

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Sonata n.3 op.69 in La Maggiore

I. Allegro, ma non tanto

II. Scherzo. Allegro molto

III. Adagio cantabile – Allegro vivace

Johannes Brahms (1833-1897)

Minuetto dalla Sonata op. 38 per vlc e pf

Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

Vocalise

Sergei Rachmaninoff

Scherzo dalla Sonata op. 19 per vlc e pf



Note sui musicisti

Il pianista Maurizio Baglini è già stato due volte ospite dell’Aoup. Vincitore a 24 anni del “World Music Piano Master” di Montecarlo, Baglini si esibisce regolarmente all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro San Carlo di Napoli, alla Salle Gaveau di Parigi, al Kennedy Center di Washington. Accolta con favore dalla critica, la sua produzione discografica per Decca/Universal comprende capolavori di Schumann (di cui sta realizzando l’integrale pianistica), Liszt, Brahms, Schubert, Domenico Scarlatti e Mussorgsky e la collana Live at Amiata Piano Festival.

Anche la violoncellista Silvia Chiesa è tra gli interpreti italiani più in vista sulla scena internazionale, con una fitta agenda di concerti e di registrazioni discografiche. In particolare ha contribuito in modo decisivo al rilancio del repertorio solistico del novecento italiano. Come solista si è esibita con compagini quali l’Orchestra Nazionale della Rai, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra della Toscana, la Royal Philharmonic Orchestra, i Solisti di San Pietroburgo, l’Orchestra di Rouen, la Staatsorchester Kassel e la Sinfonica di Cracovia. Ha inciso inoltre concerti live per emittenti radiotelevisive quali Rai Radio3, Rai Sat, France Musique e France3.