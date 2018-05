“La musica è vita” sbarca al Teatro Valgraziosa a Calci

PISA – Grande appuntamento con la beneficienza sabato 19 maggio alle ore 21.30 al Teatro Valgraziosa a Calci. L’associazione Arte Vocale e Liberamente con il patrocinio del Comune di Calci e la Sds pisana presentano “La Musica è vita“.

Un evento presentato da Patrizia Desideri volto a sensibilizzare e raccogliere fondi per l’Associazione Giovani Diabetici delle sezioni di Pisa, Lucca, Livorno e Massa per dimostrare che “da soli si va veloci… ma insieme si va più lontano” non è solo un proverbio africano.

Durante la serata si esibiranno i ragazzi del Liceo Musicale G. Carducci di Pisa e nello specifico i gruppi di Archi Flauti Chitarre. Inoltre canteranno alcuni ragazzi di Arte Spettacolo. Sarà presente alla serata il Sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti.

Info e prenotazioni per i biglietti 346.1088545 oppure 347.7801808.