La Nazionale Italiana Cuochi fa tappa a Scuola Tessieri

PISA – Scuola Tessieri è stata selezionata come Training Center della Nazionale Italiana Cuochi, prossima a partecipare ai campionati del mondo della cucina, previsti in Lussemburgo dal 24 al 28 novembre 2018.

Due i giorni di lavoro della NIC alla Tessieri: la giornata del 24 settembre sarà dedicata alle preparazioni e all’elaborazione del menù; il 25 settembre, dalle ore 14:30, le porte della Scuola si apriranno agli ospiti che, attraverso una grande parete a vetro, vorranno assistere all’allenamento della NIC (ingresso libero). Nei laboratori di cucina e pasticceria di Ponsacco, la squadra di chef coordinata dal General Manager Gaetano Ragunì, sarà impegnata nellacreazione di un elaborato menù, in degustazione in serata alla Scuola, in occasione di una cena esclusiva aperta a 95 partecipanti (su prenotazione: costo €40, €35 per i soci FIC). Intrigante il menù, con 3 portate (starter, main course e dessert) e coccole finali offerte dalla Tessieri. Partner dell’evento è Birra Morena, che accompagnerà ogni piatto con le proprie birre.

La Nazionale Italiana Cuochi, attiva e presente nei più importanti saloni culinari e nelle competizioni internazionali del settore, è ambasciatrice nel mondo dei cuochi e della cucina italiana. Gli chef del team, provenienti dalle diverse regioni d’Italia, promuovono il patrimonio culturale della cucina italiana, partendo dalla tradizione territoriale e regionale. Punta di diamante dell’alta professionalità, la Nazionale Italiana Cuochi (Nic) è l’organo Fic che rappresenta l’Italia nel circuito WorldChef. Con i suoi TeamJunior e Team Senior è l’apice tecnicamente avanzato della ricerca culinaria finalizzata ai concorsi.

La formazione azzurra partecipa alle più importanti competizioni internazionali:Selezione Italiana del Bocus d’Or, Global Chefs Challenge e la Culinary World Cup ed Olimpiadi di Cucina. Coordinata dallo Chef Gaetano Ragunì, vede alla guida dei Team Gare lo Chef Gianluca Tomasi, lo Chef Francesco Gotti (Responsabile corsi e formazione) ed importanti nomi della cucina e della pasticceria Italiana: Walter Dalla Pozza, Angelo Di Lena, Pierluca Ardito, Lorenzo Alessio, Fabio Mancuso, Francesco Cinquepalmi, Andrea Tiziani, Vincenzo Romano, Giuseppe Palmisano e Tommaso Bonseri.

EVENTO A SCUOLA TESSIERI – 25 SETTEMBRE 2018

Orario Allenamento NIC

dalle ore 14:30 (ingresso libero)

Cena NIC

dalle ore 20:30

Prezzo cena: 40 euro (per i soci FIC: €35,00)

Prenotazioni: mail info@scuolatessieri.it, tel. 0587 355629 (max 95 posti)

Info giornata NIC https://www.scuolatessieri.it/corso/allenamento-e-cena-nazionale-italiana-cuochi/