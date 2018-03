La neve ha imbiancato Pisa. Le foto

PISA – La tanto attesa nevicata su Pisa é arrivata. Pisa e la sua Provincia si risveglia ricoperta di neve.

Dalle ore 22 di ieri mercoledì 28 febbraio i primi fiocchi di neve sono caduti Nella nostra città. Nella notte appena passata non ci sono stati interventi di rilievo ne legati alla precipitazione nevosa – dicono i Vigili del Fuoco di Pisa – attualmente la situazione è tranquilla”.

Non è stata una nevicata forte che non ha attaccato nelle strade a causa del vento, ma che ha ricoperto i tetti delle auto e delle case dei pisani in città ed in provincia.

Il Comune di Pisa ha attivato il piano neve con sei lame spazzaneve preparate per rendere percorribili le principali arterie cittadine.

Tutte le scuole e gli asili della provincia oggi rimarranno chiusi. Coperti di neve molti campi sportivi Della città e Della Provincia. Nelle foto sopra quello del Pisa Ovest a Porta a Mare e quello di Nodica.

