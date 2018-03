Dopo la nevicata. Ghezzi annuncia su Fb: “Domani riapriranno le scuole”

PISA – Dopo la copiosa nevicata della scorsa notte pian piano sta tornando la normalità in città e in Provincia.

Le temperature si stanno alzando e la neve sta diventando pioggia. Su Facebook il vicesindaco di Pisa Paolo Ghezzi plaude gli uomini al lavoro ed informa che domani a Pisa le scuole riapriranno.

Alle ore 11.20 Euroambiente ha rimosso un pino pericolante in via Gnocchi Viani all’incrocio con via Bissolati in zona Barbaricina.

L’Amministrazione Comunale di Cascina intorno alle ore 12 informa che le operazioni di pulizia delle strade, anche grazie alla fattiva collaborazione delle associazioni di volontariato, continuerà per l’intero pomeriggio nonostante le precipitazioni nevose siano terminate da almeno due ore. I mezzi spazzaneve, infatti, continueranno nella loro attività, con particolare attenzione ai punti nevraglici della viabilità. Sono entrati in azione anche gli spargisale, al fine di evitare un potenziale rischio ghiaccio. Contestualmente, il Comune di Cascina ha dispiegato degli operai per la pulizia in corrispondenza degli accessi ai principali servizi pubblici. L’Amministrazione Comunale precisa infine che sono ormai in fase di completa riattivazione le utenze elettriche che stamane erano state momentaneamente interrotte a causa di un black-out.