La Pallavolo Casciavola riprende l’attività agonistica

CASCIAVOLA – Vacanze agli sgoccioli in casa della Pallavolo Casciavola e del Volley Club Cascinese, ben quattro squadre giovanili inizieranno la

preparazione nel giro di una settimana, dando così il via alla marcia di

avvicinamento verso i campionati, ma anche verso tutta una serie di

amichevoli e tornei, primo fra tutti quello in programma “in casa” il

prossimo 14-15 settembre e che vedrà protagoniste le formazioni Under 14

e Under 16.

E sarà proprio l’Under 16, sponsorizzata da Katinka Travel, insieme all’Under 14 griffata Farmacia Savorani e Malixia Parrucchieri, la prima a mettersi al lavoro. Entrambe le formazioni, agli ordini di coach Daniele Favilla inizieranno a sudare in palestra già da questa settimana.

La settimana successiva sarà la volta dell’Under 16 a marchio Farmacia

Savorani, mentre per ultima, vista anche la giovanissima età, entreranno

in palestra la Under 13 che per questa stagione porteranno sulla maglia

il logo della Farmacia Savorani e di Metaltubi Pisa.

Ecco i roster delle quattro formazioni giovanili. Pallavolo Casciavola

Farmacia Savorani Under 16: Giorgia Afrune, Agata Caciagli, Gaia

Carlesi, Soele Coltelli, Greta Taylor Corsini, Alexandra Domitrashchuk,

Laura Isolani, Francesca Meini, Francesca Lenzi, Giulia Luppichini, Sara

Paoletti, Giulia Pietrini. Allenatore: Massimo Baronti, Secondo

allenatore: Jacopo Baronti, dirigenti accompagnatori: Cesare Afrune ed

Emilio Paoletti.

Pallavolo Casciavola Katinka Travel Under 16: Caterina Bianchi, Martina

Biasci, Alice Bonari, Margherita Corsi, Vittoria Alyson Corsini, Viola

Egan, Alessia Ficini, Chiara Mori, Asia Niccolai, Isira Parenti,

Costanza Pucci, Alice Riu, Aurora Rocco. Allenatore: Daniele Favilla,

Dirigente accompagnatore: Vanessa Piampiani.

Volley Club Cascinese Farmacia Savorani Under 14: Lisa, Alfani, Ginevra

Campailla, Matilde Chiarugi, Adele Cini, Emyluna Guidi, Sharon Guidetti,

Maira La Gioia, Daria Malasoma, Frida Pancani, Mirei Perissinotto,

Giulia Pingitore, Angela Riccio, Viviana Signorelli. Allenatore: Daniele

Favilla, secondo allenatore: Andrea Alfani, dirigente accompagnatore:

Paolo Pancani.

Volley Club Cascinese Farmacia Savorani Under 13: Jennifer Bellusci,

Caterina Bertini, Matilde Casarosa, Sofia Cirinei, Serena Ferretti,

Alice Gambini, Linda Landi, Camilla Lunardini, Arianna Monachetti,

Vittoria Paganucci, Paola Panico, Elisa Sbrana, Emma Sileci, Amanda

Signorelli, Asia Funel, Matilde Farella, Alice Coloretti. Allenatrice:

Elisa Viviani, dirigente accompagnatore: Michela Macchia.