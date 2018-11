“La Passione ed il Coraggio di essere genitori e nonni”. Crepet al PalaCongressi a Pisa venerdì 23 novembre

PISA – Presentato lunedì 19 Novembre presso la Sede della Confcommercio di Pisa l’evento che avrà luogo venerdì 23 novembre dalle ore 17 al Palazzo dei Congressi di Pisa. Si tratta di un incontro con il famoso, psichiatra, sociologo e scrittore Paolo Crepet dal titolo: “La passione ed il coraggio di essere genitori e nonni. Crepet incontra Pisa“, iniziativa promossa ed organizzata dal Gruppo “Terziario Donna” di Confcommercio Provincia di Pisa e dall’Associazione “50&Più” di Pisa.

di Giovanni Manenti

Durante l’incontro Crepet affronterà con la sua consueta arguzia e profondità una problematica che investe principalmente il ruolo dei nonni che, nello schema familiare dei nostri giorni, sempre più sostituisce la veste genitoriale nell’educazione dei figli occupati come sono in attività lavorative che assorbono la quasi totalità del loro tempo, e come tale nuova realtà vada ad incidere sulla crescita e formazione dei bambini.

“Un’iniziativa partita dai soggetti dell’incontro – afferma Franco Benedetti, presidente dell’Associazione “50&Piu”, vale a dire i genitori ed i nonni, con il ruolo di questi ultimi cambiato radicalmente nella famiglia di oggi, che li vedono prendersi cura dei nipoti, sia nell’accompagnarli a Scuola che alle attività sportive o musicali, con il fatto di non avere più tempo a loro disposizione per loro stessi, anche se non avvertono ciò come un sacrificio“.

“Crepet torna a Pisa ad anni di distanza da un incontro in cui i soggetti erano principalmente i genitori rispetto alla conciliazione educazione/lavoro – afferma Valeria Di Bartolomeo presidente del Gruppo Terziario Donna – e che stavolta si allarga anche alla figura dei nonni ed abbiamo scelto il Palazzo dei Congressi come sede in quanto l’ultima volta c’era stata una grande partecipazione che riteniamo possa ripetersi venerdì 23 novembre, data anche la capacità del noto psichiatra e sociologo di coinvolgere la platea“.

“Ringrazio coloro che hanno organizzato questo importante evento – afferma Federico Pieragnoli direttore di ConfCommercio Pisa – che porta nuovamente Crepet a Pisa a distanza di 6 anni e noi come Confcommercio ci occupiamo veramente di tutto ciò che riguarda il territorio in tutte le sue sfaccettature, ivi compreso come gli imprenditori ed i commercianti possano interagire nella loro doppia veste anche di genitori, facendo peraltro attenzione a non sfociare in un ruolo che comunque non è il nostro, ma solo dare un fattivo contributo a questo tipo di tematiche che dovranno servire a migliorare i soggetti interessati nelle loro attività quotidiane”.