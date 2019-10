La Peer Safety Education tra le Buone Pratiche riconosciute dall’EU-OHSA a Matera

PISA – Il 24 Ottobre 2019 a Matera, “Capitale Europea della Cultura 2019” si è tenuta la cerimonia conclusiva della Campagna 2018-19 sulle Sostanze Pericolose dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), organizzata da INAIL, Focal Point per l’Italia. Tra rinomate Aziende, Associazioni di Categoria e Istituzioni, l’Istituto Italiano per la Sicurezza (IIS) è stata l’unica realtà a salire due volte sul palcoscenico per ricevere i prestigiosi riconoscimenti, rispettivamente per la Buona Pratica e per il sostegno alla Campagna.

“Siamo fieri ed orgogliosi per questi riconoscimenti ma soprattutto per i risultati raggiunti con la Peer Safety Education, una metodologia efficace che, partendo da Pisa, nell’arco di circa tre anni ci ha permesso di diffondere i concetti della Salute, Sicurezza e Ambiente a oltre 17000 giovani e giovanissimi” – afferma il Presidente IIS Francesco Meduri, che a Matera ha presentato la Buona Pratica insieme alla Vicepresidente Anna Eisinberg.