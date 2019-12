La Plastica al Cinema Teatro Nuovo

PISA – La Ribalta Teatro, vincitore del premio Giovani Realtà del Teatro 2018, sarà sul palco del Cinema Teatro Nuovo di Pisa, giovedì 5 e venerdì 6 dicembre per presentare “Il settimo continente” , spettacolo che con una buona dose di ironia e un ritmo scoppiettante, ci farà planare sul Pacific Trash Vortex, ovvero il settimo continente, interamente fatto di plastica.

No non è finzione, né fantascienza, si parla dell’ormai tristemente famosa isola di plastica, un agglomerato gigante di plastica che si è fuso insieme e che galleggia nel mezzo del Pacifico. Il Settimo Continente vuole anche essere un’indagine sul rapporto tra l’uomo e la plastica, che parte dal legame che ha unito questo materiale allo sviluppo della società contemporanea e alle abitudini quotidiane della collettività e degli individui. Il tema dunque è dei più urgenti e scottanti ma Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani, attori di La Ribalta Teatro sapranno presentarlo con uno stile comico surrealista, prendendo in prestito alcune delle tecniche sviluppate dalla clownerie teatrale, il tutto condito da un utilizzo radicale e scientifico dell’ironia, come fosse una bussola utile a definire la direzione.

E si prospetta un vero successo: non solo per lo spettacolo serale, di venerdì 6 dicembre alle 21, che si inserisce nella stagione di teatro contemporaneo, ma anche per le repliche in matinée per le scuole primarie e secondarie, con prenotazioni che già contano più di 500 ragazzi.