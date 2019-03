La politca piange la scomparsa di Virgilio Luvisotti

PISA – Il mondo della politica è in lutto per la morte di Virgilio Luvisotti. Luvisotti si è spento all’età di 85 anni. Era un nome molto conosciuto a Pisa e in Toscana, era uno degli elementi della destra più in vista nella nostra regione.

Da tempo si era ritirato dalla politica e viveva nella sua casa nel comune di San Giuliano Terme

Aveva ricoperto molti incarichi anche a livello nazionale, era stato anche Consigliere regionale per tre mandati consecutivi.

I funerali si svolgeranno Martedì 12 marzo alle 15 nella chiesa di Rigoli nel Comune di San Giuliano Terme.