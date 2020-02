La Polizia di Stato, il Ministero dell’Istruzione, con “Una vita da social” l’11 febbraio per incontrare 60mila studenti sul tema del cyberbullismo

PISA – Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2020, che quest’anno si terrà martedì 11 febbraio, la Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione

con il Ministero dell’Istruzione, ha organizzato workshop e dibattiti sul tema del cyberbullismo su tutto il territorio nazionale.

Si tratterà di un’edizione speciale del progetto “Una vita da social” con lo

svolgimento in contemporanea, il prossimo 11 febbraio, di incontri presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni, in occasione della celebrazione

della giornata mondiale della sicurezza informatica, incontrerà oltre 60.000

ragazzi uniti dallo slogan della campagna “insieme per un internet migliore”.



Nella settimana del Safer Internet Day gli incontri di formazione previsti si terranno nella giornata del 10 febbraio rispettivamente presso la scuola

secondaria di 1° grado “Domenico Cavalca” di Vicopisano (Pisa) e presso, la scuola secondaria di 1° grado “Benci” di Santa Luce (Pisa), per poi proseguire nella giornata del 12 febbraio presso la scuola Secondaria di 1° grado di Riparbella (Pisa) e nella giornata del 13 febbraio presso la scuola Secondaria di 1° grado di Montescudaio (Pisa). L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è quello di coinvolgere, educare e formare i ragazzi a sfruttare le potenzialità

comunicative del web e delle community online senza correre i rischi

connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al

caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i giovani a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.



“Dare l’esempio e adottare comportamenti virtuosi quando si naviga in rete, dichiara Barbara Strappato Dirigente del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per la “Toscana” di Firenze, sono il primo passo per rendere l’universo online più sicuro e coglierne in pieno le

enormi opportunità offerte dalla rete. La privacy, ad esempio, è un diritto fondamentale e come tale deve essere vissuto, consapevolmente, fatto

comprendere e insegnato ai nostri ragazzi.”



18 vittime di età inferiore a 9anni;

88 vittime di età 10/13 anni;

240 vittime di età 14/17 anni;

43 vittime minori di sextortion.