La Polizia Municipale allontana due camper rom dal parcheggio di via di Pratale

PISA – La Polizia Municipale è intervenuta mercoledì 14 febbraio per allontanare dal parcheggio auto di Via di Pratale due camper rom che invece di utilizzare l’adiacente parcheggio dedicato stazionavano nel parcheggio auto.

Continua il monitoraggio in attesa dell’installazione del portale per limitare l’ingresso in altezza alle sole auto. I camper possono utilizzare l’adiacente parcheggio dedicato, gestito dall’associazione camperisti, che ha tutti i servizi specifici

In occasione del vicino mercato di via Paparelli, gli agenti sono intervenuti per allontanare alcune persone che infastidivano gli automobilisti che parcheggiavano nel parcheggio sterrato. Sempre in via Paparelli è stata sequestrata un’automobile perché trovata priva di assicurazione.

Chiuso per 7 giorni un minimarket in centro che vendeva alcool dopo le 24 trasgredendo la normativa nazionale, per il gestore anche 6.667 euro di multa. Sempre durante i controlli notturni, multa di 100 euro ad un’attività in zona stazione per vendita di alcool dopo le 20 (divieto per ordinanza sindacale). Multa di 516 euro ad un locale perché, mentre all’interno veniva trovata dagli agenti una persona con strumento musicale amplificato, il gestore presentava il documento per impatto acustico scaduto.

Per quanto riguarda il rispetto del codice della strada, mercoledì sono state 124 le multe ad auto in divieto di sosta, 7 di queste sanzionate utilizzando lo strumento street-control