La presentazione del libro “Eurislam” a Pisa. Auletta: “Togliere il patrocinio del Comune”. Laurora: “Liberta’!”

PISA – E’ scontro social tra Manuel Laurora portavoce del comitato ‘Il Popolo decide’ e consigliere comunale del gruppo Lega e Ciccio Auletta (Diritti in Comune e Rifondazione Comunista) e non solo in Consiglio Comunale dopo che martedì i due si sono attaccati verbalmente, ma anche sui social network. Il motivo del contendere la presentazione a Palazzo Gambacorti del libro “Eurislam” di Danilo Quinto, scrittore e blogger.

“La presentazione di un libro giovedì 6 dicembre alle ore 17, che parla di Europa e islamizzazione. – afferma Manuel Laurora – e’ stato oggetto di critiche da parte di Ciccio Auletta che ha etichettato il nostro essere comitato come islamofobo. Semplicemente invece, la nostra missione era – ed è – la partecipazione dei cittadini, che la precedente amministrazione ha negato attraverso un regolare referendum comunale. Incredibile, la sinistra pisana ha ‘paura’ dei cittadini e adesso anche dei libri. Il vero sfregio, caro consigliere – conclude Laurora rivolto ad Auletta – è privare il voto, le idee e i pensieri altrui“.

Ecco invece il post del 20 novembre scorso di Ciccio Auletta che commenta cosi la presentazione del libro: “Ecco il manifesto che campeggia nell’atrio di Palazzo Gambacorti con tanto di patrocinio del Comune a questa iniziativa promossa dal comitato islamofobo no moschea. Il libro sta riscuotendo successo in tutti i siti dell’ultradestra integralista, che ne promuovono presentazioni. Un ennesimo sfregio a questa città, il comune ritiri subito il patrocinio“.