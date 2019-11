La prima giornata del campionato di Tennis Tavolo

PISA – I Comitati provinciali di CSI, ACSI, UISP, CSAIn, in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo, hanno organizzato un Campionato Unico di Tennistavolo EPS a livello interprovinciale per l’anno sportivo 2019/2020, intendendo promuovere così un’attività intesa come partecipazione aperta a tutti.

La Commissione Tennis Tavolo ha previsto un campionato a squadre e tornei singolari. Di seguito i risultati forniti dalla Commissione Tecnica Tennistavolo della 1a giornata del campionato a squadre, le cui partite sono state giocate nei giorni 4-6-7 novembre.

Girone OPEN: Vittoria per 4-1 del DLF Pisa che ha incontrato la Polisportiva Quattro Strade: Soriani -Braca – Carbone e Messina i giocatori del DLF; Borsellini – Masi – Pellegrini i giocatori della Polisportiva. Real Team Casa Culturale batte 5-0 la squadra del Cavallino Bianco: hanno impugnato le racchette della squadra vincente Paolinetti – Hamadi – Billi – Donzella.

Per l’altra squadra hanno giocato Fontanelli – Bigazzi – Salvadori e Catarsi. Bubbon Team Casa Culturale- Polisportiva Pulcini Cascina: l’incontro è terminato con il punteggio di 2-3: Lapi – Bendinelli – Cipriani – Morandini e Anzelmo hanno rappresentato la prima squadra mentre la seconda ha portato in gioco Graziani – Berionni – Lapira. Ultimo incontro del girone, quello tra il TT Acsi Pisa “B”, rappresentato da Lischi – Cacciamano – Balderi, e il TT Acsi Pisa “A”, rappresentato da D’Antilio – Radici e Bellomini: l’incontro è terminato 4-1.

Ecco la classifica Open: Real Team Casa Culturale 5 p.ti, DLF Pisa e TT Acsi Pisa “B” 4, Polisportiva Pulcini Cascina 3, Bubbon Team Casa Culturale 2, Polisportiva Quattro Strade e TT Acsi Pisa “A” 1, chiude la classifica dopo la 1a giornata il Cavallino Bianco con 0 punti.

Girone BASIC: 6 le squadre e quindi 3 gli incontri. Il primo finito 5-0 ha visto come vincitrice la Polisportiva Quattro Strade 1969, con Biagiotti – Cecchi – Simonelli – Panicucci – Giannoni e Fontana, che ha giocato contro la squadra del Tennis Tavolo Cenaia, rappresentata da Poli – Nardi e Landi. Secondo incontro quello tra TT Acsi Pisa Basic e Polisportiva Pulcini Cascina “B” terminato 0-5 a favore dei pulcini: schierati per la prima squadra Schirripa – Raso – Calegari , per la seconda hanno giocato Semeraro – Trigiani e Bersezio. Terzo e ultimo incontro di questa giornata quello tra New Team Casa Culturale e Polisportiva Pulcini Cascina “A” : vince la New Team con 3-2: Bendinelli – Lenza – Antonacci per la prima squadra e Innocenti – Lagi – Franchi per l’altra.

Classifica Basic: Polisportiva Quattro Strade 1969 e Polisportiva Pulcini Cascina “B” in testa con 5 p.ti, 3 per New Team Casa Culturale, 2 per Polisportiva Pulcini Cascina “A” , 0 p.ti invece per TT Acsi Pisa Basic e Tennis Tavolo Cenaia.