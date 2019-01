La protesta degli studenti per le vie del centro città

PISA – Dopo le occupazioni di alcune scuole, si è tenuta nella mattinata di giovedì anche a Pisa una manifestazione molto partecipata contro i problemi che attanagliano le scuole pisane e più in generale nazionali. Un corteo che è arrivato sino al Comune sul Ponte di Mezzo e per le vie del centro storico.

“Un’ottima manifestazione degli studenti medi stamattina a Pisa, dopo quelle di Livorno”, recita il comunicato dei Cobas della scuola.

Mille studenti hanno sfilato per le vie centrali della città chiedendo risorse per l’istruzione e per l’edilizia scolastica, contro il degrado culturale e strutturale degli istituti, che in troppi casi cadono letteralmente a pezzi. Davanti al Comune ci sono stati cori antifascisti rivolti al governo nazionale e all’amministrazione comunale, poi un’assemblea spontanea si è tenuta sul Ponte di Mezzo occupato dagli studenti per alcuni minuti.