La redazione di Pisanews ad “Alé Nerazzurri”

PISA – L’ ultima puntata del 2019 di “Alé Nerazzurri“, andata in onda come di consueto dagli studi dell’ emittente livornese Telecentro2 con sede a Stagno, ha visto stavolta la presenza della redazione di Pisanews al completo con il direttore Antonio Tognoli ed con i collaboratori Maurizio “Schiaccia” Ficeli e Giovanni Manenti, tra l’altro anche abitué della trasmissione stessa.

di Maurizio Ficeli

Insieme a loro in studio le colonne tecniche Antonio Baldoni e Claudio Leoni, oltre al presentatore Claudio Vannucci, che ha condotto in maniera magistrale l’ultima puntata del 2019, sotto l’attenta regia di Alessandro Baroni.

Si è parlato della situazione del Pisa attuale, alla luce del pareggio casalingo con il Frosinone, con un occhiata anche al prossimo mercato di gennaio con possibili partenze e rinforzi. È stata espressa qualche preoccupazione riguardo ad infortuni e squalifiche, ma fiducia nella società ed in questo Pisa che con qualsiasi avversario titolato o meno ha fatto sempre la sua figura. Il Benevento, prossimo avversario dei nerazzurri, è indubbiamente una schiacciasassi, ma in tutti i presenti è emersa la piena convinzione che il Pisa potrà giocarsela alla grande anche in terra sannita.

Al termine i presenti hanno concluso con i consueti saluti finali ed auguri a tutto il popolo nerazzurro. Ed ora il prossimo appuntamento è per lunedì 20 gennaio 2020 per la prima puntata del nuovo anno.

💙🖤FORZA PISA 💙🖤