La replica del numero uno di Confcommercio ad Articolo Uno-Mdp. “Nessuno tocchi la Polizia Municipale”

PISA – “Nessuno tocchi la polizia municipale, tanto più coloro che alle ultime elezioni hanno avuto un esito disastroso in termini di consenso”.

E’ il direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli a rispondere ad Articolo Uno-Mdp sulla presenza della polizia municipale alla manifestazione del Sindacato Italiano Balneari contro la Bolkestein: “E’ una polemica ridicola, pretestuosa, strumentale, che testimonia l’assoluta povertà di idee e di proposte da parte di coloro che se ne fanno i portatori. Troviamo grave e indebito il coinvolgimento della polizia municipale in questa assurda polemica da parte di un partito politico, conoscendo direttamente l’impegno generoso e quotidiano che la polizia municipale mette a fianco di cittadini, commercianti, imprenditori. Siamo con loro al quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà e massima vicinanza”.

“Con la municipale dialoghiamo e collaboriamo attivamente in mille iniziative e con l’arrivo del nuovo comandante stanno svolgendo un lavoro davvero prezioso nel contrasto all’illegalità, all’abusivismo commerciale e a mille altre criticità di cui Pisa ha sofferto per oltre un decennio” – prosegue il direttore di ConfcommercioPisa: “su questi aspetti determinanti per la qualità della vita della città e per una sua fruizione decorosa e soddisfacente non ho sentito una sola parola spesa da parte dei redivivi di Articolo Uno-Mdp che invece di lanciare idee e proposte per sconfiggere degrado e illegalità diffusa, vorrebbero alzare un polverone su nulla”.

“Nessun carattere politico come denunciano impropriamente quelli di Articolo Uno-Mdp, la manifestazione del Sib Confcommercio lungo la costa pisana è stata una grande occasione in mezzo alla gente per sensibilizzare e approfondire il tema della direttiva Bolkestein, che se applicata avrebbe degli effetti disastrosi per il nostro territorio e per il suo stesso bacino occupazionale” – argomenta Pieragnoli, che conclude: “Abbiamo un grandissimo rispetto della municipale, la consideriamo una istituzione meritevole della massima considerazione, e proprio per questo la invitiamo ufficialmente in moltissime delle nostre iniziative, nessuna delle quali è a carattere politico. Forse a quelli di Articolo Uno-Mdp dà fastidio l’ottimo lavoro che stanno svolgendo, a fianco delle forze dell’ordine, per il ripristino della legalità e del rispetto delle regole. Ma stiano tranquilli, perchè simili goffi tentativi di delegittimare il lavoro della polizia municipale non andranno mai a buon fine”.