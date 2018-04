La scomparsa di Vittorio Taviani: il cordoglio del Sindaco Filippeschi

PISA – Il sindaco di Pisa Marco Filippeschi si unisce al cordoglio per la scomparsa di Vittorio Taviani.

“Pisa piange Vittorio Taviani. Insigne artista e guida per generazioni. Un maestro di cinema, d’impegno politico e di vita. Legato, con Paolo, alla nostra città, luogo di formazione, di dibattito culturale, di battaglia ideale, di sperimentazioni e di amicizie. Ricordo con commozione il momento della consegna a Vittorio e Paolo del nostro massimo riconoscimento, la Torre d’Argento. Sono orgoglioso delle parole sincere e riconoscenti che furono dedicate a Pisa. Il ricordo di Vittorio ci sprona a portare avanti anche in suo nome tutti i progetti che abbiamo sulla cultura del cinema e sulla produzione cinematografica, che sono una cifra importante per la nostra città, per la sua storia e per il suo futuro. Pisa saprà rendere omaggio e memoria ad un grande italiano. Sono vicino con un forte abbraccio a Paolo e ai familiari”.