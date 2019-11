La scuola di musica Gastone Bini trova casa alle Officine Garibaldi

PISA – La scuola Gastone Bini sceglie le Officine Garibaldi per le sue lezioni. Nata nel 1975 è la prima scuola di musica privata di Pisa.

In questi 44 anni di attività ha maturato una solida esperienza nell’insegnamento, promuovendo percorsi formativi su tutti gli strumenti: dal pianoforte alla chitarra, alla batteria e percussioni, compresi gli strumenti a fiato e ad arco.

Un’offerta formativa ampia: lezioni di canto, di coro e di teoria musicale. Varie discipline, dallo stile classico fino al moderno, passando per il jazz, rock e blues. Lezioni spartite singolarmente e/o collettivamente, accanto a corsi di musica d’insieme per band rock e acustiche.

La scuola è specializzata anche negli insegnamenti qualificati nello studio della chitarra fingerstyle, dell’ukulele e delle percussioni dallo stile brasiliano fino allo stile africano con il Djambè.

Tutti i corsi sono indirizzati sia ai principianti sia per chi già suona e vorrebbe perfezionare la propria pratica. I bambini non restano fuori. Per loro la scuola riserva un corso di propedeutica. Previste anche lezioni per gli allievi che intendono sostenere esami per l’istituto musicale e per il conservatorio.

Le lezioni si svolgeranno alle Officine Garibaldi, oltre che nella storica sede della scuola in Lungarno Mediceo. Per tutti gli interessati sarà possibile, prima della fine dell’anno, usufruire di una lezione di prova gratuita. Per avere più informazioni sui corsi consultare il sito www.associazionemusicalegastonebini.eu, dove è possibile trovare la descrizione dei corsi e il curriculum degli insegnanti.

È possibile contattare la scuola tramite mail, scrivendo all’indirizzo ass.gbini@gmail.com o chiamando al numero 338-3983469