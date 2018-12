La Scuola Normale Superiore si sdoppia e arriva a Napoli

PISA – La Scuola Normale Superiore di Pisa si sdoppia e arriva Napoli, la decisione arriva dalla commissione Bilancio della Camera.

A decorrere dall’anno accademico 2019-2020 una sede della Normale sarà negli spazi messi a disposizione dall’Università di Napoli Federico II e assumerà la denominazione di Scuola Normale Superiore Meridionale.

Al termine della sperimentazione, la Scuola, previa valutazione positiva dell’ANVUR e reperimento di idonea copertura finanziaria, può assumere carattere di stabilità. Arrivano per la scuola 8,2 milioni di euro per il 2019, 21,2 milioni per il 2020 e 18,9 milioni per il 2021 con stanziamenti fino al 2025