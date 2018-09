La seconda edizione del Memorial Anconetani al Pisa Ovest. C’è anche il Pisa Sc

PISA – Dopo un intensa estate che ha portato rivoluzioni in casa Pisa Ovest con l’arrivo in società di Stefano Cattani, Luca Giannini e Nevio Vinciarelli sempre sotto l’attenta regia di Stefano Garuti e del presidente del sodalizio di Porta a Mare Francesco Degl’Innocenti, si torna a parlare di calcio giocato con i primi impegni e i primi tornei pre-campionato che vedrà protagonista il Pisa Ovest.

Dopo il grande successo dello scorso anno torna infatti la seconda edizione del Memorial Anconetani riservato alle categorie 2004-2005 che si disputerà presso i campi di Porta a Mare venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre.

Hanno dato adesione al Memorial nel ricordo del presidentissimo nerazzurro due squadre professionistiche, il Pisa Sc appunto e la Pistoiese. Poi il Livorno Academy, Pro Livorno ed Fc Ponsacco oltre naturalmente al Pisa Ovest guidato da mister Paolo Vajani che da due stagioni sta letteralmente battendo ogni record. I ragazzini terribili si presenteranno al primo appuntamento stagionale al gran completo e sfideranno nella gara inaugurale venerdì 7 settembre alle ore 18.30 il Livorno Academy. Nel girone A con il Pisa Ovest è in compagnia del Livorno Academy appunto e la Pistoiese. Nel girone B sono state inserite Pisa Sc, Ponsacco e Pro Livorno. La finalissima del torneo è in programma domenica 9 settembre alle ore 19 sempre al campo sportivo di Porta a Mare in Via Livornese. A seguire il tavolo delle premiazioni.

“Un torneo nato lo scorso anno a cui la nostra società tiene moltissimo – afferma Francesco Degl’Innocenti – ed è un occasione per ricordare il tanto amato Romeo Anconetani che ha portato con la sua competenza il Pisa Sc ai suoi più alti livelli“.