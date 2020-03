La situazione nell’area Toscana Nord Ovest: dieci nuovi casi a Pisa

PISA – Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest si sono registrati 126 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza.

NUOVI CASI

Apuane: 12

Comuni: Carrara 3, Massa 5, Montignoso 4;

Lunigiana: 7

Comuni: Aulla 1, Licciana Nardi 2, Pontremoli 3, Tresana 1;

Piana di Lucca: 30

Comuni: Altopascio 3, Capannori 10, Lucca 15, Montecarlo 1, Villa Basilica 1;

Valle del Serchio: 6

Comuni: Borgo a Mozzano 1, Castelnuovo Garfagnana 1 , Piazza al Serchio 1 , Pieve Fosciana 1; San Romano in Garfagnana 2;

Zona Pisana: 16

Comuni: Cascina 1, Pisa 10, San Giuliano Terme 2, Vecchiano 3;

Alta Val di Cecina Valdera: 11

Comuni: Calcinaia 2, Capannoli 3, Palaia 1, Peccioli 1, Santa Maria a Monte 2, Volterra 2;

Zona Livornese: 5

Comuni: Collesalvetti 2; Livorno 3;

Elba: 1

Comune: Portoferraio;

Bassa Val di Cecina Val di Cornia: 3

Comuni: Cecina 1, Riparbella 1, Rosignano 1;

Versilia: 25

Comuni: Camaiore 3, Forte dei Marmi 7, Massarosa 2, Pietrasanta 3, Seravezza 5, Viareggio 5.

Questi i decessi che sono verificati tra il pomeriggio di martedì e mercoledì sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest:

uomo di 89 anni, di Fivizzano, deceduto all’ospedale Apuane;

donna di 80 anni, di Bagni di Lucca, deceduta all’ospedale di a Lucca;

donna di 97 anni, di Pontremoli, deceduta all’ospedale Apuane.

Un altro decesso, per il quale il risultato positivo del tampone è stato comunicato oggi, non era presente nella comunicazione regionale:

donna di 89 anni, di Lucca, deceduta all’ospedale di Lucca.

Spetterà comunque all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano patologie concomitanti.



Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale – negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – 322, di cui 72 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 3828 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.