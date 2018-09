La solidarietà del Pisa SC per l’incendio sul Monte Serra

PISA – Il Pisa Sporting Club sta seguendo con apprensione la situazione venutasi a creare sul Monte Serra e nei Comuni limitrofi che circondano la nostra città a causa di un incendio di vaste proporzioni.

In questo momento la società tiene ad esprimere la propria solidarietà a tutte le famiglie coinvolte e il massimo sostegno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a tutte le Forze dell’Ordine e le amministrazioni impegnate nelle operazioni di soccorso.

Al momento attuale la gara Pisa-Arezzo, in programma questa sera (ore 20.45) all’Arena Garibaldi si gioca regolarmente. Sottolineando che, in ogni caso, la situazione è in continuo sviluppo rivolgiamo alle tifoserie che stasera raggiungeranno lo Stadio l’invito alla massima comprensione e solidarietà per eventuali disagi che potranno verificarsi.