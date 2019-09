La squadra Juniores del Pisa Ovest torna nel girone pisano. Garuti confermatissimo alla guida tecnica

PISA – Dopo un anno di assenza la squadra della Juniores Provinciale del Pisa Ovest torna nel girone pisano. Lo scorso anno dopo due successi stagionali consecutivi la formazione di Porta a Mare era stata inserita nel girone lucchese dove si è posizionata seconda dietro al Castelnuovo Garfagnana dopo una lotta serrata dietro alla squadra Lucchese fino all’ultima giornata.

IL GIRONE PISANO. Si torna a Pisa dunque e gli avversari saranno di tutto rispetto. Diciotto le squadre inserite nel campionato Juniores Provinciale ben cinque pisane. Assieme al Pisa Ovest ci sono Bellani, Freccia Azzurra, Ponte alle Origini e Tirrenia. Inserire nel girone Pisano Staffoli, Casciana Terme, Capanne, Castelfranco, Colli Marittimi, Crespina, Fabbrica, Il Romito, Saline, Santa Maria a Monte, Santacroce, Terricciola e Volterrana.

TANTE CONFERME. Rispetto alla scorsa stagione molte le conferme con l’inserimento in rosa di ben sette 2002. Confermato il portiere Nicolò Antonini così come i difensori Chetoni, Traso e Barci, i centrocampisti Amato, Cima e De Marchi. In attacco il volto nuovo è Giacomelli, con le conferme di Bozzi, D’Antuono e Mannucci.

LE PAROLE DI MISTER STEFANO GARUTI. Confermatissimo anche il tecnico Stefano Garuti che oltre a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico del Pisa Ovest seguirà molto da vicino le vicende dei suoi ragazzi. Il mister commenta il girone: “Sarà un campionato molto equilibrato livellato verso l’alto. Saranno quattro o cinque le squadre sopra la media, ma adesso è difficile dare dei giudizi. Lo Staffoli lo conosciamo molto bene, avendolo affrontato lo scorso anno nel girone di Lucca così come la Volterrana. Sono due buoni organici che daranno del filo da torcere a tutti”. Il tecnico del Pisa Ovest traccia la linea da seguire: “La valorizzazione dei giovani è e resta molto importante per la nostra società. L’obiettivo principale resta quello di farli crescere e portarli ad un livello accettabile. La squadra si conosce molto bene ormai da anni e sono sicuro che anche quest’anno farà molto bene”.

ROSA JUNIORES PROVINCIALI PISA OVEST 2019-20

PORTIERI: Nicolò Antonini, Gabriele Fabbri

DIFENSORI: Alessandro Boschetti, Giacomo Chetoni, Roberto Cutolo, Andrea De Angelis, Luca Esposito, Federico Maini, Davide Traso, Lorenzo Barci,

CENTROCAMPISTI: Giacomo Amato, Diego Cima, Luca De Marchi, Matteo Giacomelli, Filippo Mizioli.

ATTACCANTI: Lorenzo Barachini, Luca Basile, Diego Bozzi, Pasquale D’Antuono, Vittorio Gesi, Daniele Mannucci, Tommaso Ricci, Mattia Spitale, Gabriele Turini.

STAFF TECNICO. ALLENATORE: Stefano Garuti. PREPARATORE ATLETICO: Luca Pisani. ALLENATORE PORTIERI: Andrea Cei. DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI: Michele De Marchi, Fabio Cutolo