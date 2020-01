La Stagione del Quaranthana, c’è Marco Baliani

PISA – Venerdì 24 gennaio ore 21:30, nell’ambito della Stagione del Quaranthana, Teatro comunale di San Miniato, è Marco Baliani, grande maestro del teatro, autore, attore e regista, che ha dato vita al teatro di narrazione e torna al Quaranthana con un suo spettacolo storico Frollo, di cui è interprete e autore insieme a Mario Bianchi, una produzione Trickster Teatro Bricconidivini.

Frollo è il nome del protagonista della storia: un bambino impastato di pan pepato che un giorno si trova a percorrere un’avventura più grande di lui. Il terribile vorace figlio del Re sta mangiando a pezzetti tutto il paese. Lo si potrà fermare solo andando alla ricerca di una sostanza magica che può placare la sua fame.

Frollo parte e le avventure cominciano.

La storia, oltre che attraversare i luoghi mitici della antropofagia fiabesca, quelle esperienze che hanno a che fare col cibo, col magiare ed essere mangiati, con la fame e con l’insaziabilità, è anche una metafora della nostra società dei consumi pronta a divorare ogni cosa. Naturalmente c’è anche un po’ di Pinocchio in questo Frollo che alla fine si sbriciola per rinascere bambino, e c’è anche un po’ di tutti noi nel bambino che si incammina per la sua strada, andando dritto, girando a destra, girando a sinistra, rivolgendosi chissà dove…

Un lavoro che nasce dalla consapevolezza che un raccontatore di storie è un “protrattore di infanzia”, con occhi da bambino dentro un corpo adulto. Marco Baliani, nella ricerca di una drammaturgia del racconto, ha recuperato le radici dell’accadimento teatrale, la narrazione pura.

Ha scritto Marco Baliani: Si racconta perché le cose continuino ad essere, nella loro unicità, nuove ad ogni sguardo. Frollo è nato in una sera di novembre. Ero con Mario Bianchi e ci siamo messi per gioco ad inventare una storia. Ha cominciato lui con la scrittura, e ho concluso io con il racconto orale. Nella mia ricerca di una drammaturgia del racconto, ogni tanto sento il bisogno di tornare alle radici estreme dell’accadimento teatrale, la pura narrazione, per ritrovare un piacere infantile, ludico, che mi permetta di volare narrando.”

Marco Baliani è anche autore di Ho cavalcato in groppa ad una sedia edito nel 2010 da Titivillus Mostre Editoria, marchio editoriale del Teatrino dei Fondi.

Biglietti

Intero: 10 € – ridotto (under 23) 8 €

Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato

Via Zara 58 San Miniato

Per info e prenotazioni: 0571-462825/35

Whatsapp : 370 3687878

info@teatrinodeifondi.it www.teatrinodeifondi.it