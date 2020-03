La stagione di “Teatro Liquido” va in “quarantena”

PISA – La rassegna ‘Teatro Liquido’ sesta edizione, va in “quarantena”. In ottemperanza a quanto disposto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri (d.p.C.m.) del 4 marzo 2020 si comunica che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 1 lettera b), dell’articolo 4 comma 1 e dell’allegato 1 lettera d) del medesimo decreto, l’Associazione Internazionale di Teatro Guascone si vede costretta a sospendere ogni attività di spettacolo, di ospitalità e altro, programmata al Teatro delle Sfide di Bientina e al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa), a vario titolo affidati alla sua gestione o programmazione artistica, a partire dal 5 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020. Annullando quindi gli appuntamenti e rimandandoli a data da destinare. Ulteriori informazioni sullo sviluppo degli eventi verranno fornite appena possibile.

Ed ecco i consigli di Andrea Kaemmerle, direttore artistico di Guascone Teatro, per chi non potrà andare a teatro.

«Qui è il comandante che vi parla – spiega Andrea Kaemmerle – e stiamo attraversando un periodo di turbolenze virali, cerchiamo di mantenere la calma e la rotta. Ci uniformiamo agli ordini del Governo e dello Stato, ora che siamo bloccati tutti vi imponiamo di leggere libri belli, guardare al massimo due ore al giorno la televisione. Consentite sono solo Rai 5 Rai Movie e Rai Storia. Si sconsiglia fortemente tutto il resto. Noi faremo come i contadini che in tempo di pioggia stavano al calduccio a riparare i paracaduti della 2° guerra mondiale per la raccolta delle olive, intrecciavano cipolle ed agli, mettevano in ordine. Voi caro pubblico ci mancherete, molto, anche perché eravamo in procinto di un bel tour e di tre debutti importanti. Riguardatevi, riguardiamoci e mettiamoci in forma per una grandissima estate, un grande autunno e mille altre belle serate. Noi artisti di Guascone ci metteremo a provare nuovi spettacoli e leggere leggere leggere. Allacciate le cinture di sicurezza e niente panico».

Per informazioni: 3280625881 – 3203667354 – info@guasconeteatro.it – www.guasconeteatro.it. Per le istruzioni su un buon uso del Teatro Liquido, con prezzo biglietti, formule di abbonamenti, agevolazioni, prenotazioni e altro, consultare il sito www.guasconeteatro.it. Prezzo biglietti: I° settore 25,00€ Intero; 20,00€ Ridotto II° settore 20,00€ Intero; 15,00€ Ridotto. Galleria biglietto unico a 15,00€.

Direzione Artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella.