La terza edizione del Memorial Anconetani ai campi sportivi del Pisa Ovest a Porta a Mare

PISA – Dopo il grande successo dello scorso anno torna infatti la terza edizione del Memorial Anconetani riservato alle categorie 2005 dilettanti e 2006 professionisti che si disputerà presso il campo sportivo di Porta a Mare a Pisa nei giorni 6,7 e 8 settembre.

Due gironi e in totale sei squadre si daranno battaglia per la conquista del torneo. Hanno dato adesione al Memorial Anconetani nel ricordo del presidentissimo nerazzurro il Pisa Sc, il Livorno, la Fiorentina inserite nel girone B. Nel girone A spazio al Pisa Ovest padrone di casa, che se la vedrà nella gara inaugurale venerdì 6 settembre alle ore 17.30 contro il Pontedera. Completerà il girone A la Pistoiese, La finalissima del torneo è in programma domenica 8 settembre alle ore 19.30 sempre al campo sportivo di Porta a Mare in Via Livornese. A seguire ci saranno le premiazioni.

“Un torneo a cui la nostra società tiene moltissimo – afferma Bruno Fiori, presidente del Pisa Ovest – ed è un occasione per ricordare il tanto amato Romeo Anconetani che ha portato con la sua competenza il Pisa Sc ai suoi più alti livelli. Siamo molto contenti dell’adesione. Ci saranno oltre al Pisa e alla Fiorentina, la Pistoiese e il Pontedera e noi siamo felicissimi di questo”

Al termine di ogni giornata del Memorial Anconetani al campo sportivo di Porta a Mare sarà attiva la cucina. Chi lo vorrà potrà fermarsi e prenotare per trascorrere una serata in allegria con il “Terzo Tempo”. Il menù sarà ricco con primi, secondi e contorni e si potranno ordinare anche le gustose pizze. Per info e prenotazioni Tiziana 338/2077250.

Il programma delle gare del “III Memorial Romeo Anconetani” Venerdì 6 settembre Ore 17.30 Pisa Ovest – Pontedera Ore 18.30 Pistoiese – Perdente gara 1 Ore 19.30 Vincente gara 1 – Pistoiese

Sabato 7 settembre

Ore 17.30 Pisa Sc – Livorno

Ore 18.30 Fiorentina – Perdente gara 1

Ore 19.30 Vincente gara 1 – Fiorentina

Domenica 8 settembre

Ore 17.30 terza girone A – terza girone B

Ore 18.30 seconda girone A – seconda girone B

Ore 19.30 Finalissima tra le prime classificate dei due gironi