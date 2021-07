La terza tappa del Summer Talent Show si sposta al Pontile 102

PISA – Il Summer Talent Show per problemi tecnici legati all’organizzazione si sposta all’ultimo momento al Pontile 102 in Via Gabriele D’Annunzio.

Inizialmente la terza tappa si sarebbe dovuta svolgere al Sunlight Park. Non cambiano data e orario: venerdì 30 luglio ore 21.30.

Flora Contrafatto, madrina della serata

IL TALENT. Aspiranti cantanti, ballerini, maghi, atleti, giocolieri, cabarettisti, imitatori, modelle, attori e intrattenitorisono pronti a dare battaglia. Il Talent è giunto alla sua quinta edizione e grazie all’accordo tra gli ideatori Leonardo Fiaschie Dario Ghiselli ed il Manager Michele Ammannati è sbarcato per la prima volta quest’anno nella nostra città e sul litorale pisano. A condurre la serata il modello e indossatore Leonardo Ghelarducci assieme alla giornalista di Granducato Tv Martina Parigi. Plinio Neri, immortalerà i momenti più belli della serata, mentre Roberto Gabriele sarà il videomaker ufficiale della manifestazione. Curerà la parte dedicata alla fonica e al mix Stella The Voice e Nicola Palmiero.

LA GIURIA. Presidente della giuria sarà l’attrice e ballerina, Flora Contrafatto, una carriera iniziata nella danza e poi confkuita ormai da molti anni nel campo della moda. E’ anche inviata e conduttrice in vari programmi tv,Ad impreziosire la serata Barbara Ambrosini, insegnante professionista di canto moderno e direttore artistico del Festival dell Tirreno, Doady Giugliano e Consuelo Maria Di Lascio, musicisti e Laura Petracchi, comica e show-girl è stata tra le finaliste del programma “La Sai L’ultima?”.

OSPITI SPECIALI. Gli ospiti della serata saranno il cabarettista Samuele Rossi e il gruppo degli Animal Soul che hanno prevalso nella prima e nella seconda tappa al Pontile 102 e al Bagno Vittoria e sono già qualificati per la semifinale.

CENA& SPETTACOLO. Per chi volesse partecipare alla cena (menù fisso) e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, la prenotazione è obbligatoria. Per Info e prenotazioni 345 428 8189 oppure 335.6725994.

CONCORSO. Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi al concorso contattando il numero335.6725994oppure consultando la nostra pagina Facebook ufficiale “Summer Talent Show”. Ogni tappa si concluderà con un vincitore che verrà premiato sul palco, mentre chi non avrà vinto, potrà esibirsi di nuovo nella stessa categoria, ma con un altro pezzo.