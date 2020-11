La Toscana diventa Zona Rossa

PISA – È ufficiale. Campania e Toscana passano in zona rossa.

La decisione del cambio di colore per questi territori è arrivato in seguito al monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità e del ministero della Salute sulla base dei dati relativi alla settimana 2-8 novembre. La lista è stata confermata dal Cts per essere ufficializzata. In base all’ultimo Dpcm, il ministro alla Salute Roberto Speranza, dopo aver sentito le Regioni, ha firmato l’ordinanza con i nuovi provvedimenti che entreranno in vigore da domenica 15 novembre.

Inoltre con le ultime misure Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche, passano zona arancione.