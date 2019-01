“La Traviata” approda al Teatro Olimpia di Vecchiano

PISA – Domenica 13 gennaio alle 17 tornerà ad alzarsi il sipario del Teatro Olimpia di Vecchiano con “La Traviata” di Giuseppe Verdi.

La famosissima opera sarà a cura dell’Orfeo In Scena di Pisa-Cantiere Lirico Permanente Ensemble Orfeo, guidato dal Direttore Maestro Alessandro Cavallini. Il costo dei biglietti è pari a 18 euro per l’ntero e a 15 euro per il ridotto; per gli under 18 il costo del biglietto è di 1 euro. “Si tratta, per certi versi, di un appuntamento nuovo per il nostro Teatro, che si appresta ad offrire ai cittadini e al pubblico di domenica pomeriggio una pièce che ha fatto la storia della lirica italiana e non solo, essendo una delle più rappresentate al mondo”, affermano il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori e l’Assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo. “Anche per questa stagione teatrale abbiamo confermato la nostra scelta di tentare di avvicinare i più giovani alla magia propria del teatro, fissando il costo del biglietto per gli under 18 alla cifra simbolica di 1 euro. Un occasione in più per i giovanissimi, per godere di occasioni di accrescimento culturale a prezzi accessibili a tutti”.

La vendita dei biglietti avviene tramite i circuiti Box Office Toscana e TicketOne.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 050/859628 e 3357231120.

L’Amministrazione Comunale ringrazia gli sponsor della stagione teatrale 2018-19 dell’Olimpia che sono: Orsini Franco SRL e Unicoop Firenze.

La rassegna completa è disponibile sul sito www.comune.vecchiano.pi.it