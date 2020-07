COLTANO (PISA) – Terminati i lavori di manutenzione alla Villa Medicea di Coltano, l’edificio gestito dalla Pro-Loco di Coltano che per conto dell’Ente Parco organizza attività di aggregazione, conoscenza e promozione del territorio.

«Stiamo studiando, nel quadro del piano integrato, un rilancio complessivo della Tenuta di Coltano e Castagnolo e della Villa Medicea – spiega il presidente Giovanni Maffei Cardellini – un luogo ricco di storia, natura e cultura che deve essere sempre più un polo di attrazione per un turismo sostenibile attento all’ambiente».

Gli interventi, progettati dall’ing. Botto dell’Ente Parco ed eseguiti dalla Ditta BM Costruzioni di Pisa per un ammontare di 10mila euro, hanno permesso di ripristinare tinteggiatura e intonaco sulle facciate, riparare le infiltrazioni sul tetto che erano comparse durante l’inverno, ripulire le grondaie, potare alcuni rami del grosso albero a fianco dell’edificio in maniera di mantenerlo senza che danneggi le strutture del fabbricato. «Da quando l’edificio è stato dato in gestione dal Comune di Pisa all’Ente Parco – spiega il direttore Riccardo Gaddi – abbiamo realizzato una serie di interventi alla Villa che hanno consentito di restaurare le facciate, il tetto, risistemare gli interni e gli impianti, per un investimento di circa 500mila euro in 15 anni».