La violinista canadese Debra Fast nella chiesa di Nodica

Vecchiano – Sabato 31 agosto alle 21.30, nella Chiesa dei Santi Simone e Giuda di Nodica, torna “Suono Solo”, serata che rientra nel cartellone dell’Estate Vecchianese 2019.

Il progetto, ideato e realizzato dalla violinista canadese Debra Fast per il Comune di Vecchiano, giunge quest’anno alla sua Sesta Edizione. “Un evento ormai divenuto parte integrante del panorama culturale vecchianese e che siamo lieti di ospitare nuovamente”, commentano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alla Cultura, Lorenzo Del Zoppo. “Le eccellenze artistiche nel nostro territorio sono molteplici e contribuiscono in molti modi ed occasioni a realizzare eventi gratuiti degni di nota per tutta la nostra comunità”, aggiungono il Sindaco e l’Assessore.

«Ormai vivo qui da tanti anni – afferma la violinista Debra Fast– Vecchiano mi ha accolto come una figlia, ed è bello poter condividere con la mia nuova “famiglia” la gioia della grande musica».

La Fast, reduce da un’importante collaborazione con il Festival Pucciniano di Torre del Lago, è molto legata al territorio tanto da aver ideato, qualche mese fa, “Vino e Violino”, un progetto social nel quale accompagna col suo violino la crescita di una vigna vecchianese dalla potatura alla vendemmia.

«La musica è parte integrante del territorio in cui la si scrive, la si studia, e la si esegue. Qui il vino è cultura: una tradizione che affonda le radici nella notte dei tempi e regala momenti di squisitezza. Quando ho saputo che nel Chianti facevano ascoltare alle viti la musica classica, non ho avuto dubbi: ho voluto farlo anche io!»

A Nodica sabato 31 agosto la violinista canadese eseguirà musiche di Tartini, Bach, Bloch, Paganini ed un brano scritto espressamente per lei dal compositore parmense Vito Lafiandra. «È molto importante far rivivere la grande musica del passato – conclude la violinista – ma chi fa parte della comunità degli artisti, degli artigiani della musica, secondo me deve sentire il dovere di far ascoltare anche i lavori di oggi. Vito ha scritto un pezzo per me, che sabato darò in prima esecuzione assoluta; è una bella soddisfazione, oltre che un gran piacere!».

Suono Solo 6, in collaborazione con la Parrocchia di Nodica, va in scena sabato 31 agosto 2019 alle ore 21.30, nella Chiesa dei Ss. Simone e Giuda di Nodica. L’ingresso è libero.

L’Amministrazione Comunale ringrazia gli sponsor dell’Estate Vecchianese 2019, ORSINI FRANCO SRL e Toscana Energia.

Il programma completo è su www.comune.vecchiano.pi.it