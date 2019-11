La voce di Tara Degl’Innocenti torna sul palco della Route 66 per il Tributo a Janis Joplin

SAN GIULIANO TERME – Ancora una grande serata di musica live alla Route 66 di Via delle Sorgenti ad Asciano Pisano nel comune di San Giuliano Terme (PI), venerdì 15 novembre alle ore 22.30, quando sul palco del locale più American Style che ci sia saliranno i “The Rose”, tributo internazionale di Janis Joplin con la splendida voce di Tara Degl’Innocenti.





La band ha all’attivo oltre cento show all’anno non solo in Italia, ma anche all’estero. Tara Degl’Innocenti è una cantante professionista e fondatrice della band, leader indiscussa non solo come “frontwoman” nei panni di Janis Joplin, ma definita e consacrata da importanti testate giornalistiche del nostro paese come migliore interprete italiana di Janis Joplin.



Una grande serata da non perdere preceduta dalla cena che avrà inizio alle ore 19.30. Porte aperte alla Route per il concerto dalle ore 22.30 con ingresso libero.

Tara Degl’Innocenti – foto Rita Granato

Per maggiori info e prenotazioni 050.857126