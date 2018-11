Laboratori alla scoperta degli inbook

CASCINA – Sabato 17 novembre, alla biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Cascina, in viale Comaschi 67, si svolgeranno i “Laboratori inbook“.

Gli inbook sono libri illustrati con testo integralmente scritto in simboli, pensati per essere ascoltati mentre l’altro legge ad alta voce. Sono nati per bambini con bisogni comunicativi complessi, da un’esperienza italiana di comunicazione aumentativa con il contributo di genitori, insegnanti e operatori e hanno cominciato a circolare spontaneamente nelle case, nelle scuole dell’infanzia, nelle biblioteche e in molti altri contesti. In particolare, si sono rivelati preziosi per sostenere in modo naturale quei bambini che hanno maggiori difficoltà linguistiche.

I laboratori (che si svolgeranno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17) sono mirati a diffondere l’uso degli inbook e sono rivolti a bibliotecari, familiari, volontari, insegnanti, studenti universitari, operatori socio-sanitari, educativi e socio-culturali.

Per info e iscrizioni contattaremsimoncini@comune.cascina.pi. it o telefonare ai numeri 050 719319 – 317 – 322.