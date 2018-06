Il laboratorio “Valigia dell’attore” al Teatro verdi di Pisa

Pisa – Al via il Laboratorio “La Valigia dell’attore” in scena fino a sabato 23 giugno, nella Sala “Titta Ruffo” del Teatro Verdi, a conclusione del percorso degli appuntamenti annuali del Fare Teatro: è in scena, infatti, lo spettacolo del laboratorio “La Valigia dell’Attore” per adulti e universitari, “QUESTA LUNGA STORIA D’AMORE – Una storia del Circolo Guglielmo Esse”, da un soggetto di Luca Biagiotti e Federico Guerri – che hanno curato anche la regia dello spettacolo finale – e con la drammaturgia di Federico Guerri.

Il laboratorio di quest’anno avrebbe potuto intitolarsi, per la varietà di età ed esperienze dei partecipanti, “GENERAZIONI”.

E’ stato deciso di lavorare su un canovaccio shakespeariano esplorando le possibilità che i personaggi del Bardo hanno di essere giocati ad età invertite e inaspettate, creando nuove relazioni e immaginando vite, amori, passati e svolte inattese nella trama.

Cosa accadrebbe se Romeo e Giulietta, invece di incontrarsi adolescenti, si conoscessero in anni più maturi? Quali variazioni ci aspetterebbero negli amanti più noti del teatro mondiale? Che vite avrebbero fatto loro e la loro compagnia se Romeo, Mercuzio e Benvolio non avessero partecipato alla festa a casa Capuleti? Chi sarebbero stati i loro figli, chi si sarebbe sposato con chi, quale sarebbe il senso del loro amore?

A queste e altre domande il pubblico arrivato al Circolo Guglielmo Esse potrà avere risposta tra partite di tressette, panini al prosciutto di cinghiale, best-seller e nomi noti in situazioni assolutamente inedite.

In scena Nadia Baccellini, Nicoletta Badalassi, Diego Bianchi, Chiara Bologna, Francesco Bologna, Donatella Bouillon, Roberto Brocchi, Giulia Carleschi, Elisabetta Cerri, Alessandro Coppo, Cecilia D’Agostino, Gabriella Degl’Innocenti, Noemi Delfino, Stefania Di Bonu, Alessio Ferrara, Mughetto Finzi, Giulia Fregoso, Maria Giovanna Guarguaglini, Maria Teresa Lavorato, Gabriele Licata, Eleonora Macchia, Giovanni Oligeri, Anna Maria Ottomano, Beatrice Palombi, Elena Pancioli, Aldo Paolicchi, Debora Podestà, Adelaide Porcu, Rachele Rossali, Andrea Savino, Sara Taddei, Emilia Vaccaro.

Nella Sala “Titta Ruffo” del Teatro Verdi, ancora mercoledì 20, venerdì 22 e sabato 23 giugno alle ore 21, le varie repliche sono già sold out.

Per informazioni: Fondazione Teatro di Pisa, tel 050 941111, www.teatrodipisa.pi.it