L’acqua Tesorino è pronta a conquistare la Cina

SAN MINIATO – L’acqua Tesorino punta sui mercati orientali e arriva in Cina.

Questa novità è già realtà grazie all’accordo siglato nei giorni scorsi tra la sorgente che sgorga sulle colline toscane intorno a Montopoli in Val d’Arno e San Miniato e Only Italia, il consorzio presieduto da Irene Pivetti rivolto alla penetrazione nei mercati esteri del made in Italy e delle pmi. Only Italia, attraverso il suo network e le sue filiali dislocate sul territorio nazionale e internazionale, ha consolidato una posizione di prestigio nella promozione del Made in Italy e nell’attrazione degli investimenti esteri, in particolare quelli della Cina, nel nostro Paese.

«Abbiamo già un marchio registrato in Cina– commenta Alessandro Cassioli, direttore generale dell’acqua Tesorino – Il nostro prodotto sta crescendo in modo significativo e in Only Italia abbiamo trovato il partner ideale per distribuire la nostra acqua in Cina. Questa scelta significherà diversi milioni di bottiglie prodotte in più sempre nella nostra sede di Montopoli Val D´Arno».

«Con questo accordo Only Italia diventa un canale di distribuzione diretto in Cina anche per l’acqua Tesorino – commenta Irene Pivetti, presidente e fondatore di Only Italia -. La nostra realtà supporterà questo prodotto toscano nel sviluppare una strategia distributiva capillare in un mercato vasto e complesso come quello cinese».

La storia della Sorgente Tesorino, che sgorga sulle colline toscane intorno a Montopoli in Val d’Arno e San Miniato, è iniziata nel 1941 quando per la prima volta ha avuto inizio l’estrazione dell’acqua, attività che è proseguita negli anni per arrivare fino a oggi, con una produzione di 3milioni di bottiglie di acqua l’anno (tra quella naturale e quella leggermente frizzante), un ciclo e una linea di imbottigliamento automatizzati.

L’acqua Tesorino vanta alcuni riconoscimenti: ha vinto il premio come miglior acqua effervescente a Parigi nel 2004 e a Praga nel 2005. La sorgente custodisce un vero tesoro sotterraneo, costituito dalla falda minerale, composta per lo più da sabbie finissime risalenti all’era del Pliocene che contribuiscono a rilasciare un equilibrato contenuto di sali minerali. In quell’epoca la zona di Montopoli era sommersa dal mare e quando nelle ere successive si è ritirato, sono rimaste conchiglie e sabbie in grado di filtrare l’acqua, mineralizzandola. Le proprietà dell’acqua Tesorino sono comprovate da moltissimi studi sanitari di livello universitario.

Nella foto sopra Vittorio Noti direttore Export per Sorgente Tesorino, e Irene Pivetti presidente di Only Italia.