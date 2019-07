Lamborghini da tutto il mondo sfilano sotto la Torre. C’è anche Batman. Le foto

PISA – Cinquanta Lamborghini da tutto il mondo, sfilano sotto la Torre Pendente nel giorno del Bull Days Tour 2019 è organizzato dalla società di comunicazione Venetia Communication e Lamborghini Club Italia, in collaborazione con la Confcommercio Provincia di Pisa, Camera di Commercio/Terre di Pisa, e i patrocini dei Comuni di Pisa, Cascina, Pontedera, San Giuliano Terme, Ponsacco.

di Antonio Tognoli

GUARDA IL VIDEO DELLA SFILATA DELLE LAMBORGHINI A PISA

LE PAROLE DI FABIO LAMBORGHINI

LE PAROLE DI PIERAGNOLI E TROLESE

Insomma tutto l’entroterra pisano è stato coinvolto nella giornata delle Lamborghini, che hanno varcato l’arco di Piazza dei Miracoli in perfetto orario, alle ore 10.30. Molte persone nell’occasione non hanno voluto perdersi lo spettacolo immortalandosi con una delle macchine più belle del mondo nel suggestivo scenario della Piazza dei Miracoli.

Non poteva mancare per l’occasione Batman e la sua Batmobile occasione per molti selfie per i tanti bambini.

Soddisfatti dell’organizzazione il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e il vicepresidente vicario Alessandro Trolese. “Questo tipo di iniziativa non può che qualificare la nostra splendida città – afferma Federico Pieragnoli – Confcommercio Pisa sta cercando di lavorare in questo senso per dare a Pisa un lustro importante anche attraverso queste manifestazioni, che veicolano molto pubblico. Ringrazio gli organizzatori, l’amministrazione comunale per aver collaborato per la buona riuscita di questo evento e la Prefettura per aver permesso di portare qua 50 Lamborghini in questo stupendo scenario”. “Con gli organizzatori abbiamo deciso di far toccare alle Lamborghini tutta la Provincia pisana – dice Alessandro Trolese – e far ammirare lo splendido scenario dell’entroterra pisano. Il turismo a Pisa è la sua provincia ha bisogno di queste giornate”.

In Piazza dei Miracoli è sceso da una delle 50 Lamborghini Fabio Lamborghini, nipote del patron Ferruccio. Una visita all’ombra della Torre inaspettata, ma molto piacevole, che ci ha permesso di conoscere un personaggio molto cordiale e disponibile. “Un onore transitare in questa storica piazza. È emozionante pur avendolo già fatto. Voglio ringraziare Pisa per averci ospitato in questo magnifico scenario. Sono molto soddisfatto del pubblico che è accorso numeroso segno che il marchio Lamborghini è sempre in auge. Mentre negli anni passati avevamo dato spazio al Litorale quest’anno abbiamo preferito dare spazio all’interno ed è stato un percorso bellissimo”.