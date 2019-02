Lancio di candeggina: due minorenni denunciati

PISA – Dopo una complessa e laboriosa indagine, la Digos di Pisa ha individuato e denunciato i due autori dei lanci di “candeggina” ai danni di due cittadini, uno italiano e uno di nazionalità senegalese, avvenuti la sera del 12 gennaio 2019 rispettivamente in via Contessa Matilde intorno alle 21.45 ed in Piazza Martiri della Libertà intorno alla mezzanotte.

Gli autori del gesto, che aveva procurato lesioni agli occhi al cittadino senegalese, sono minorenni, non precedentemente noti alle forze dell’ordine e non legati ad alcun gruppo o movimento politico, fatto che secondo gli inquirenti esclude la possibilità di reiterazione dle reato. Gli investigatori escludono anche che si tratti di un episodio di discriminazione razziale. Le meticolose indagini effettuate, caratterizzate dalla visione di tutte le immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private di un’ampia area della città, dall’escussione di tutte le persone interessate dall’evento e da mirate attività di osservazione e pedinamento, hanno dimostrato che i lanci di liquido irritante, un mix di acqua e liquido idraulico (normalmente utilizzato per la liberazione degli scarichi domestici otturati), venivano effettuati restando a bordo di uno scooter con targa occultata. È stato sequestrato sia il motorino utilizzato per le azioni delittuose, i caschi e gli indumenti indossati, oltre che la bottiglia di Idraulico Gel in concreto utilizzata dai due ragazzi la sera del 12 gennaio 2019 ed abbandonata in città.