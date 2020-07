L’angolo della Poesia. “Batman e Rob… ert”

PISA – La vittoria del “Picco” di La Spezia ancor di più acceso le fantasie del nostro poeta Sandro Cartei che si è lasciato andare ad un racconto quasi fiabesco ma come sempre emozionante e bello legato al nostro Pisa.

di Sandro Cartei

Da piccolo guardavo i cartoni animati, incollato alla televisione.

Ci stavo anche per ore, perché mi regalavano un’emozione.

Ricordo i supereroi, che sconfiggevano gli avversari, con coraggio.

Ed allora forza Pisa, dagli aquilotti, andiamo all’arrembaggio!

L’aquila è in gran forma, fa paura, ci hanno anche chiamato vermi.

Ma noi siamo Pisani, non ci intimoriamo, non restiamo lì, inermi.

Una partenza timorosa, poi ancora una rimonta, sontuosa.

Mi rinvengono in mente i supereroi, e allora vi dico una cosa.

Sono ancora incollato alla televisione, perché seguo il Pisa, la mia grande passione.

E concludo facendo una dedica, a due supereroi: a Batman e Rob…ert, con emozione.

L’immagine sopra è tratta dalla pagina del Pisa Sporting Club