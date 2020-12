L’Angolo della Poesia. “Pisa tutto cuore e con il piccone”

PISA – Il Pisa ottiene il suo primo successo casalingo, il secondo della stagione contro una diretta concorrente. Lo stato d’animo della truppa nerazzura riprende in maniera positiva, cosi come la vena poetica del nostro Sandro Cartei.

PISA TUTTO CUORE E CON IL “PICCONE”

Dopo due poker, a nostro sfavore, non possiamo sbagliare

Catene e piccone, ora c’è una classifica, da scalare

Tre partite di fila, in casa, e una crisi da scongiurare



Primo tempo bruttino, siamo contratti, non riusciamo a sfondare

Belli fa urlare al gol, ma l’Ascoli è una bella gatta da pelare

Perilli ci salva miracolosamente, ma sul tiro di Bajic, non ci può proprio arrivare



Ultimo quarto d’ora di patimento, Biri, Gucher, Vido, Masucci, Sibilli, tutti in campo. Il campano allarga, l’austriaco rifinisce, Vido, al portiere, non lascia scampo. Passano tre minuti, il bimbo di Pisa s’invola sulla fascia

40 metri di campo e un diagonale, che a Leali, scampo non lascia



Pisa tutto cuore, anche stavolta sei riuscita a ribaltarla

Non mollare il piccone, quella classifica, ora, devi scalarla