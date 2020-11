L’angolo della Poesia. “Ritroviamo in fretta equilibrio”

PISA – La pesante debacle interna con il Cittadella non ha scalfito la cena poetica del nostro Sandro Cartei.

Erba di casa mia, come dice una famosa canzone. La vittoria sul prato dell’Arena, per noi, è diventata un’ossessione. Come a Reggio, il Cittadella è andato in vantaggio, alla prima occasione. Poi errore sciagurato di Benedetti, sotto di due, e pure espulsione.



Stavolta, è stata una mazzata tremenda, non c’è stata neanche la reazione

Meno male che Perilli ha limitato i danni, con la sua miglior prestazione.

Tre a zero, poi quattro, la serie B non ammette errori, né distrazione. Solo il gol della bandiera, in rovesciata, di Marconi, sarebbe da ovazione.



100 panchine per D’Angelo, 100 gol per Marconi. Al di là del risultato, congratulazioni. Serve trovare equilibrio, serve ritrovarlo in fretta. Sabato, a Ferrara, una tremenda trasferta ci aspetta.