L’angolo della Poesia. “Testa e cuore”. Al Vigorito un punto pesante

PISA – Al Ciro Vigorito un punto tutto “Testa e cuore” come titola il nostro poeta Sandro Cartei che torna dopo la sosta con le sue rime.

di Sandro Cartei

“Ci davano tutti già per spacciati, prima della trasferta in terra campana

Siamo andati là a combattere, come fanno sul ponte, Mezzogiorno e Tramontana

Benevento subito in vantaggio, ma la “spinta” non è stata decisiva.



Il Pisa non arretra, e grazie ad un autogol, la partita riapriva

Per spingere il carrello ci vuole sì la forza, ma anche testa e cuore



E il Pisa, contro la capolista, ha giocato con furore



È andato gagliardo e compatto al Ciro Vigorito



S’è preso un grande punto, e n’è uscito rinvigorito”