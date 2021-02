L’Angolo della Poesia. “Un buon pari. Al Capitano… Buon compleanno”

PISA – Il pareggio fra Pisa ed Empoli (1-1). non può che scatenare la vena poetica del nostro poeta Sandro Cartei.

“UN BUON PARI. AL CAPITANO…BUON COMPLEANNO”

Ho ancora i gol di Palombi, in quel di Monza, davanti agli occhi

Che hanno sciolto come neve al sole la squadra di Brocchi

Arriva l’Empoli, la capolista, in un derby tutto da gustare

C’è un poker subìto all’andata, da riscattare

Pronti via subito una grande occasione, sui piedi del Capitano

La palla, dal palo, solo qualche centimetro va lontano

Marconi, al volo, in semirovesciata, ancora quel palo va ad accarezzare

Il Pisa c’è, sta bene in campo, è aggressivo, fa ben sperare

Siega recupera un gran pallone, poi lo serve a Biri, sulla sua corsia

Vola il bimbo, vola fino al gol….per l’Empoli, inizia l’agonia

Inizio della seconda frazione

Vido spreca subito una grande occasione

L’Empoli preme, e prova a tenere il Pisa in scacco

La pareggia, con il nuovo entrato, il polacco



Nel finale, le squadre, stanche, vanno un po’ in affanno

Finisce in parità…per il nostro capitano, invece, buon compleanno