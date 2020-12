L’angolo della Poesia. “Una fiammella che si spegne con una goccia”

PISA – Ancora un poker al Pisa a Ferrara. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di mister D’Angelo. La Poesia del nostro Sandro Cartei diventa quasi una riflessione.

UNA FIAMMELLA CHE SI SPENGE CON UNA GOCCIA



Si va nella tana di uno squadrone, al Paolo Mazza. È una partita ardua, andiamo a Ferrara con la corazza

Il Pisa parte bene, come sempre, con due buone occasioni

Ma arriva la doppietta di Paloschi, che spenge subito le illusioni



Di Francesco, Castro, Valoti, affrontiamo dei signor giocatori

Che in campo, ahimé, sono loro, i veri attori

Inizio secondo tempo, spinta di orgoglio, si accende una fiammella

Ma subito viene spenta dalla Spal, che deposita in rete la terza palla

Arriva anche il quarto, in contropiede, gli estensi fan bisboccia



Il Pisa è come una fiammella, che per spengerla, basta una goccia