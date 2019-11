L'”Angolo Retto” Tribute Band Official sul palco della Route 66 di Asciano Pisano

PISA – Appuntamento da non perdere sabato 16 novembre a partire dalle ore 22 alla Route 66 di Asciano Pisano. Sul palco di Via delle Sorgenti salirà “L’Angolo Retto” gruppo cover ufficialmente riconosciuto dai Nomadi.

“Con grande carica ed entusiasmo ritorniamo in questo mitico locale che nel 2014 ha dato il battesimo all’Angolo Retto come Nomadi Tribute band. E’ sempre stato per noi un onore calcare il palco del Route66, ed un piacere l’essere sempre accolti dalla cortesia e disponibilità di Ivo Morgan Balestri e di tutto lo staff“, dice la band attraverso la sua pagina ufficiale Facebook.

La band composta da Marco Casarosa (voce e chitarra), Maurizio Damiani (chitarre), Giacomo Bardelli (batteria), Massimiliano Mazzieri (basso) ed Enrico Giacomelli (tastiere).

“L’angolo Retto”, con le sue capacità musicali e comunicative propone uno spettacolo coinvolgente. Un vero e proprio viaggio musicale attraverso la storia del gruppo più longevo della musica pop-rock italiana, incentrandosi particolarmente sul repertorio di Augusto Daolio e Danilo Sacco.

Una grande serata da non perdere preceduta dalla cena che avrà inizio alle ore 19.30. Porte aperte alla Route per il concerto dalle ore 22 con ingresso libero.

Per maggiori info e prenotazioni 050.857126