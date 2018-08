L’anniversario. La Santa Messa nel ricordo di Marco Verdigi

MARINA DI PISA – Martedì 21 agosto, alle 18, in Piazza Viviani, a Marina di Pisa, sarà celebrata una Messa in ricordo di Domenico Marco Verdigi a 14 anni da quel 21 agosto del 2004, quando il giovane sangiulianese perse la vita proprio sul nostro litorale, inghiottito dal mare, dopo aver salvato due bambini che stavano affogando.

Un gesto che è stato premiato dall’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con la Medaglia d’oro al merito civile. Quando morì Domenico Marco Verdigi aveva solo 23 anni.

Per mantenere vivo il ricordo di Domenico Marco e del suo incredibile gesto – come si legge su www.asscocizioneverdoigi.org – i suoi genitori, Andrea e Carla, che saranno presenti alla celebrazione della messa di oggi pomeriggio, hanno fondato il 26 gennaio del 2005 una associazione non lucrativa e di utilità sociale. L’associazione “Domenico Marco Verdigi” e il Comune di San Giuliano Terme promuovono ogni anno un premio in memoria di Domenico Marco con lo scopo di finanziare progetti destinati alla creazione di servizi per bambini ammalati e in condizioni di disagio sociale, affettivo o economico.

“Abbiamo il dovere etico, civico ed istituzionale – ha così sottolineato Paolo Pesciatini, l’assessore al litorale del Comune di Pisa che sarà presente alla messa di oggi pomeriggio – di ricordare il sacrificio di Domenico Marco per il suo gesto di amore per il prossimo. Il suo gesto è un esempio che nessuno potrà mai dimenticare. La nostra società – ha concluso Pesciatini – ha sempre più bisogno di dedizione ed abnegazione”.

In rappresentanza del Comune di San Giuliano Terme sarà presente l’assessore Luciana Cipriani.

La cittadinanza è invitata a partecipare.